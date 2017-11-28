Коктейль Coccinelle в Москве

На прошлой неделе состоялся коктейль по случаю открытия нового магазина Coccinelle в ТРЦ Европейский (Москва).

Открытие магазина в ТРЦ Европейский является пазлом новой стратегии и знаменует важный этап в процессе интернационализации Coccinelle. Совсем недавно прошло открытие первого флагманского магазина в Мюнхене, а на 2018 год запланировано множество громких событий.

Анжелика Каширина, Даша Гаузер

Специально для Москвы Coccinelle создали лимитированную версию своей знаковой модели Ambrine. Сорок эксклюзивных сумок с пронумерованными тегами украшает принт, вдохновленный традиционными русскими костюмами.

Гостей вечера приветствовала директор по маркетингу Coccinelle Алессандра Сарни. Поздравить бренд с открытием пришли Ясмина Муратович, Олеся Судзиловская, Даша Гаузер, Анастасия Меськова, Дарья Мороз, Эва Вострокнутова, Анастасия Задорожная, Алина Алексеева, Любовь Зайцева, Ольга Ефремова, Анжелика Каширина, Рената Пиотровски.

Магазин COCCINELLE

Москва, ТРЦ Европейский», 1 этаж, Атриум «РИМ»

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