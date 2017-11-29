Капсульная коллекция Aquazzura и Mytheresa.com «Женщина в золотом»

AQUAZZURA и сайт mytheresa.com запустили капсульную коллекцию обуви «Женщина в золотом», которая черпает вдохновение в известной картине австрийского художника-символиста Густава Климта «Портрет Адели Блох-Бауэр» (также известной как «Женщина в золотом») и ее уникальном золотом тоне и драгоценных деталях.

Характеризуемые роскошным двухцветным жаккардовым узором сандалии и ботильоны марки имеют изысканную отделку и узкие каблуки-шпильки. У ботильонов с небольшим блочным каблуком присутствует уникальная жаккардовая вышивка. Золотые туфли на плоской подошве и туфли с открытым задником на шпильке представляют собой параллельную тему из мозаичного символизма Климта в его золотой период. Изготовленные в Италии из блестящего бархата, эти две модели обуви отделаны культовыми деталями марки в виде «пуховок».

Капсульная коллекция «Женщина в золотом» AQUAZZURA x mytheresa.com доступна с 22 ноября 2017 года эксклюзивно в интернет-магазине mytheresa.com.

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