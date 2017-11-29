Рождество 2017 от NEXT

Бренд Next представляет женскую и детскую коллекции Рождество 2017, модели из которой можно приобрести в онлайн-магазине next.com.ru.

Зима – время ярких и блестящих нарядов для веселых встреч и семейных торжеств! Стильные и массивные ботинки в стиле «диско», платья, усыпанные пайетками, яркая вышивка с металлическим эффектом и роскошная верхняя одежда добавят ощущение праздника в рождественскую вечеринку.

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NEXT

NEXT

Красный цвет – женственный и чувственный, абсолютный фаворит палитры в этом сезоне. В новой коллекции NEXT представлены эффектные комбинезоны, игривые платья с оборками, костюмы в различных оттенках красного.

Изящные платья с воланами выполнены из плотной ткани, поэтому они идеально подойдут для зимнего образа. Воздушные миди с вышивкой, платья и юбки с ассиметричным подолом, утонченные вечерние наряды из парчи или блузки с цветочным принтом и шнуровкой на спине – романтичные детали гармонично сочетаются с грубыми ботинками с высоким голенищем.

Смело комбинируйте металлические аксессуары и крупные серьги, чтобы создать неповторимый рождественский образ!

Тэги: next, next.com.ru, Рождество, женская мода, праздничная коллекция