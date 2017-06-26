Крупнейший мурал был представлен в рамках фестиваля «Арт-овраг» 18 июня

Художник Миша Most закончил создание монументальной живописи площадью 10 800 м² — это самый большой мурал на фасаде здания в мире, авторство которого принадлежит одному художнику. Куратор проекта — Сабина Чагина и творческое объединение «Артмоссфера» (организаторы одноимённой Биеннале уличного искусства). Работа «Эволюция – 2» покрывает фасад промышленного комплекса «Стан-5000» Выксунского металлургического завода, входящего в состав Объединенной металлургической компании (Нижегородская область). Роспись была создана художником и пятью помощниками за 35 дней, с перерывами на дождливую погоду, и представлена публике 18 июня в рамках традиционного для Выксы фестиваля городской культуры «Арт-овраг».



Мурал (от названия направления «мурализм») – масштабная монументальная живопись, покрывающая фасад здания или другой стационарный объект. Не следует путать с граффити. Как художественное направление монументальной живописи, мурализм возник в Мексике в начале 20 века, самыми яркими его представителями были Давид Сикейрос и Диего Ривера, среди современных художников – Kobra и JR.

Проект Миши Моста был выбран в ходе открытого конкурса «Выкса 10 000», в жюри которого вошли известные художники, дизайнеры и архитекторы. Организаторы конкурса получили 260 заявок: эскизы пришли из 34-х стран, среди которых были Япония и Австралия, а также страны Латинской и Центральной Америки.

По экспертизе организаторов проекта, объединения «Артмоссфера», чья специализация – стрит-арт, работа Миши Most’a является сегодня самой большой монументальной настенной живописью в мире, авторство которой принадлежит одному художнику. Представители «Книги рекордов Гиннеса» выразили интерес к конкурсу «Выкса 10 000» и рассматривают заявку о включении проекта-победителя в свою коллекцию мировых рекордов. А рекорд России и Европы зафиксировал на презентации мурала главный редактор «Книги рекордов России» и «Книги рекордов Европы» Алексей Свистунов, вручив соответствующие сертификаты.

Миру известны и другие крупные муралы – но по соотношению сложности, объема и скорости работы, масштаба и количества задействованных участников, они не сопоставимы с Выксунским рекордом Миши Most’a и «Артмоссферы». Так, например, работа дуэта Ella & Pitr (21 000 м²) в Норвегии, изображающая спящую девушку, выполнена на крыше, а не на фасаде здания, что предполагает другой уровень сложности исполнения, и в соавторстве, что также относит работу в другую категорию. Огромный холл-оф-фэйм в Колорадо (16 554 м²), зафиксированный на данный момент в книге рекордов Гиннесса как самый большой уличный мурал в мире, существует уже не первый десяток лет – он создавался сотнями художников, и каждый год дополняется работами новых авторов. Другие известные нам примеры масштабных росписей на фасадах являются крупномасштабным дизайном, то есть не имеют художественной ценности и определенного авторства. Самые близкие по категории и размаху муралы, созданные одним автором при участии ассистентов – художником Kobra в родной Бразилии – 5 700 м², и не менее известного француза JR в Кении – 4000 м², значительно уступают «Эволюции – 2» по площади.

Художник развивает близкую ему тему прогресса и эволюции, преодоления человеком собственных возможностей, возвеличивая человека труда: «Тему разумной творческой воли человека, которая приводит к кардинальным сдвигам в порядке вещей, я развиваю несколько лет подряд в разных проектах. Сильное влияние на меня оказала литература ученых-футурологов о том, как они представляли себе развитие мира. Будущее всегда ассоциировалось с изменениями: в структуре общества, в психологии и физиологии человека, его отношениях с окружающей средой и природой.

Главные персонажи моего сюжета — ученый, усовершенствованный роботизированный человек и человекоподобный андроид, неотъемлемые графические составляющие — химические элементы, кристаллические структуры и научные формулы. Работа визуализирует некую картину общества будущего, возникающую в мышлении исследователя. Ознакомившись с металлургическим заводом и изучив его историю, я включил в эскиз 6 реальных сюжетов из жизни предприятия: уверен, рабочие смогут с легкостью их распознать. Если смотреть на эскиз слева направо, то можно уловить развитие сюжета: от малого — к большему, от исследования — к созданию, от идеи — к результату».

Сабина Чагина, куратор проекта «Выкса 10 000»: «Мне по-настоящему интересны проекты, оставляющие право выбора за художником и, прежде всего, ориентированные на искусство, а не на украшательство декоративного свойства. На мой взгляд, художественный проект «Выкса 10 000», реализованный на фасаде Выксунского металлургического завода, открывает действительно новые горизонты и задает тренд на качественную монументальную живопись, признанную во всём мире. Выкса хорошо известна своей коллекцией монументального искусства. Этот амбициозный проект выводит российское уличное искусство, как часть актуального процесса, на качественно новый уровень».

Миша Most — художник и граффити-райтер. Начал рисовать в 1997 году, на заре российского уличного искусства, участник первых московских граффити-команд. Организатор крупных фестивалей, куратор выставок и проектов, посвященных разным проявлениям уличного искусства. Автор лекций и участник дискуссий, посвященных проблематике и развитию стрит-арта. Работы Миши были представлены на выставках современного искусства в России, Украине, Азербайджане, США, Италии, Швейцарии, Германии, Франции и других странах Европы. В 2008 был номинирован на премию Кандинского. Участник III московской биеннале современного искусства и Биеннале молодого искусства (2011/2012). Последняя персональная выставка Миши состоялась в Лондоне, в галерее Lazarides в 2014 году. В 2016 году Миша создал одну из своих самых крупных работ площадью 300 м² в Бронксе, одном из районов Нью-Йорка.

«Артмоссфера» — независимое творческое объединение, агент поддержки и развития уличного искусства в России, создатель и организатор одноимённой Биеннале уличного искусства (2014/2016), единственного международного фестиваля в России, полностью посвященного стрит-арту. Основной проект II Биеннале уличного искусства «Невидимая стена» состоялся в московском Манеже в сентябре 2016 года и вошёл в шорт-лист номинации «Выставка года» по версии The Art Newspaper Russia.

Фестиваль городской культуры «Арт-Овраг» прошел в городе Выкса 16-18 июня в седьмой раз. Инициатива его создания принадлежит ОМК и Ирине Седых, председателю правления Объединенной металлургической компании (ОМК) и президенту благотворительного фонда «ОМК-Участие». С этого года кураторы фестиваля – проектная группа «8 линий» во главе с Юлией Бычковой и Антоном Кочуркиным. Конкурс на роспись фасада Выксунского металлургического завода посвящен двум важным датам: 25-летию ОМК и 260-летию Выксунского металлургического завода.

За шесть лет проведения фестиваля «Арт-Овраг» художники из семи стран создали на улицах Выксы более 80 граффити, превратив город в настоящий музей уличного искусства. Со-организатор фестиваля «Арт-Овраг», благотворительный фонд «ОМК-Участие», предложил Объединенной металлургической компании выступить учредителем конкурса. Благодаря содействию ОМК, самая масштабная монументальная роспись в мире была создана на фасаде металлургического комплекса «Стан-5000» — одного из крупнейших современных промышленных объектов, возведенных в России в сотрудничестве с ведущими мировыми корпорациями.

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Тэги: "Артмоссфера", Выкса, Миша Most, монументальная живопись, уличное искусство