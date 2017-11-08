Восточные ковры из Гента от Тибо Ван Ренне

Изумительные по тонкости и дизайну ковры Thibault van Renne (Тибо ван Ренне) впервые были представлены в России на выставке iSaloni в октябре 2017 года.

Тибо ван Ренне – дизайнер из Бельгии. Он соединил современный западный стиль и традиции восточного ковроткачества. Тибо полжизни провел в Пакистане, Индии и Иране, изучая ковровое дело. Впервые он приехал в регион подростком, с отцом, отбирать ковры для семейного магазина в Генте. Тибо знает все тонкости производства, покупает лучшее сырье, использует натуральные красители. Ковры под маркой TVR — от плетения нитей до финальной стрижки и мойки — делаются вручную. В общей сложности в разных странах коврового пояса на Тибо ван Ренне работает 5 тысяч человек.

Ковер размером 2,7 х 3,7 метра делается в течение 6 месяцев. В самых сложных и виртуозных произведениях из шелка количество узелков, этот универсальный показатель качества, может достигать 893 тыс. узелков на квадратный метр (или 24 х 24 узелка на квадратный дюйм). Золотой стандарт ковров Тибо ван Ренне — 502 тыс. узелков на квадратный метр (или 18 х 18 на дюйм).

Дизайны ковров вдохновлены природой: они имитируют поверхности мрамора, воды, льда, опавшие листья, облака. Еще один источник вдохновения – современное абстрактное искусство. Дизайнер также использует графические программы, по-своему интерпретируя восточные орнаменты, выпаривая из них яркие цвета, делая призрачными как мираж.

Ковры Тибо ван Ренна обладают уникальным свойством: они подойдут в любой интерьер, деликатно впишутся в любое пространство, поддержат широкую гамму стилей от барокко до хайтека, прибавят тепла и совершенства и, вместе с тем, не заглушат общую картину, не будут солировать в ансамбле.

Представитель ТVR в Москве: Томас Текориус: +7 (903) 960 3856, +7 (926) 676 9933

Шоурум Thibault van Renne

Москва, Московская область, 115120, Нижняя Сыромятническая ул., дом 10, стр. 9, 4-й этаж

www.thibaultvanrenne.com

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