Загородный ресторан «Новорижская застава»

«Новорижская застава» — это загородный ресторан, расположившийся в живописном месте недалеко от Москвы.

Территория ресторанного комплекса включает в себя ресторан, два банкетных зала, а также 28 изолированных домов, которые идеально подойдут для уединенного отдыха. В домах можно провести не только романтический ужин или семейный выходной, но и деловой обед. На территории также располагается отдельный кухонный блок с большими окнами, через которые можно наблюдать за процессом приготовления блюд, а любителей шашлыков будет ждать собственный повар с мангалом прямо у дома.

В основе меню ресторана – сочетание свежих фермерских продуктов и испытанные поколениями рецепты русской, европейской и восточной кухонь. Овощи, фрукты и зелень выращиваются на собственной ферме в Азербайджане, поэтому здесь круглый год можно попробовать свежие бакинские помидоры, молодой картофель и зеленую фасоль. Сезонная дичь, бакинская осетрина и баранина также выращиваются под тщательным присмотром специалистов ресторана, поэтому здесь обязательно стоит попробовать ягненка, запеченного в тандыре и шашлык на углях. Хлеб, сахар и семь видов варенья, в том числе, из белой черешни, айвы и кизила, «Новорижская застава» делает прямо на месте.

К чаепитию ресторан предлагает гостям восточные сладости, классические европейские десерты, а также полноценную чайхану с самоварами и исключительным выбором вкусов: традиционный с чабрецом, ароматный с мятой, нежный с душицей и другие.

На территории комплекса располагается спортивная площадка, оборудованная для игры в теннис, бадминтон, волейбол, баскетбол и мини-футбол. А для самых маленьких гостей не только предусмотрено специальное детское меню, но и построен настоящий детский городок. Ведь детям здесь должно быть также интересно и весело, как и взрослым. Территория комплекса полностью охраняема, поэтому родители смогут по-настоящему расслабиться и отдохнуть.

Совсем скоро здесь также откроются зимний каток и зоосад с малышами-ягнятами, декоративными кроликами и цыплятами.

Также всех гостей будет ждать приятный комплимент от шеф-кондитера ресторана – праздничный торт!

http://rigarest.ru/

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