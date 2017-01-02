Круизная коллекция Michael Kors Collection Resort 2017

Курортный шик – главная тема круизной коллекции Michael Kors Collection Resort 2017, рекламную кампанию для которой создал легендарный фотограф Марио Тестино. «Собирать чемодан с подходящими образами для отпуска — всегда одинаково актуально для людей из любой точки земного шара«, — говорит Майкл Корс. — «Эта коллекция идеальна и для горнолыжных курортов, и для городских экскурсий или пляжного отдыха, ведь она сочетает спорт-шик и непринуждённость. В июне этого года мы уже продемонстрировали редакторам и стилистам несколько образов из коллекции, а сейчас я очень доволен тем, что клиенты смогут увидеть её полностью«.

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Michael Kors Resort 2017

Michael Kors Resort 2017

В съемках рекламной кампании Michael Kors Collection приняла участие модель Аня Рубик. Марио Тестино запечатлел её сидящей на кабине винтажного катера посреди искрящегося моря и под ярким палящим солнцем. Женственный силуэт, роскошные ткани и броские геометрические детали, такие как золотые заклепки и кольца, задают легкое и непринуждённое настроение идеального отпуска.

Тэги: Michael Kors, Michael Kors Resort, круизная коллекция, Марио Тестино, мода 2017