Круизная коллекция Michael Kors Collection Resort 2017

02.01.2017 • Мода • : 43

Курортный шик – главная тема круизной коллекции Michael Kors Collection Resort 2017, рекламную кампанию для которой создал легендарный фотограф Марио Тестино. «Собирать чемодан с подходящими образами для отпуска — всегда одинаково актуально для людей из любой точки земного шара«, — говорит Майкл Корс. — «Эта коллекция идеальна и для горнолыжных курортов, и для городских экскурсий или пляжного отдыха, ведь она сочетает спорт-шик и непринуждённость. В июне этого года мы уже продемонстрировали редакторам и стилистам несколько образов из коллекции, а сейчас я очень доволен тем, что клиенты смогут увидеть её полностью«.

  • Michael Kors Resort 2017
    Michael Kors Resort 2017
  • Michael Kors Resort 2017
    Michael Kors Resort 2017
  • Michael Kors Resort 2017
    Michael Kors Resort 2017

В съемках рекламной кампании Michael Kors Collection приняла участие модель Аня Рубик. Марио Тестино запечатлел её сидящей на кабине винтажного катера посреди искрящегося моря и под ярким палящим солнцем. Женственный силуэт, роскошные ткани и броские геометрические детали, такие как золотые заклепки и кольца, задают легкое и непринуждённое настроение идеального отпуска.

Тэги: , , , ,

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Свежие записи



Архив

Соцсети

 Подписка на RSS

Связь: info@fashionista.ru

Pinterest