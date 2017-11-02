Ресторан «Барселона resto & tapas» (СПб)

В октябре на углу Невского и Думской улицы, в сердце туристического Петербурга, открылся ресторан с говорящим названием «Барселона resto & tapas» от владельца и идейного вдохновителя культовых баров «Барслона» Андрея Федотова.

Интерьер разительно отличается от того, к чему привыкли в «Барслона». Сдержанное и монохромное оформление залов, современные и удобные способы зонирования акцентируют внимание на формате заведения: «Барселона resto & tapas» – спокойное место про интересную авторскую гастрономию, где все краски и яркость сосредоточены на еде.

Меню составлено в ключе авторских упражнений шефа Артура Гошева на тему испанской кухни с использованием классических продуктов, которые в ресторан привозят из Каталонии. Так, испанский твердый сыр манчего здесь добавляют к миксу из листьев салата, вишневому желе и ледяной свекле. На первое предложат сливочный крем-суп «Рамблас». Название суп получил в честь одноименной улицы в центре Барселоны, главная достопримечательность которой – рынок Бокерия. Отсюда и пестрый состав супа: корень сельдерея, имбирь и репчатый лук с обжаренными королевскими креветками и форелью домашнего копчения на вулканических чипсах из риса. Обширный раздел меню – горячее, в котором привычные, казалось бы, продукты играют новыми красками и вкусами так горячо любимой Каталонии. Например, мраморную говядину здесь подают с картофельными шариками фри, печеной паприкой, соусами айоли и халапеньо с петрушкой.

За модное направление стрит-фуда отвечает бокадильос – традиционную испанскую закуску в «Барселоне resto & tapas» делают как мясной (куриной, говяжьей и свиной на выбор), так и сырной. Среди десертов – каталонский крем с карамельными нитями и чуррос с шоколадным ганашем и гранитой из эстрагона.

Винная карта состоит из испанских вин, а также позиций Старого и Нового света. Задача концепции – предложить гостям лучшее вино, которое станет логичным и правильным аккомпанементом к каждому курсу из меню, поэтому даже в винах, подающихся по бокалам, нет проходных позиций. Гордость «Барселона resto & tapas», которая перешла по наследству от старшего брата «Барслона», – сангрия. В меню ресторана 10 новых уникальных позиций: с испанским вермутом, ромом или ликером, на основе сезонных ягод и фруктов. Состав последней меняется каждый месяц. А в основе фирменных белой и красной – рецепт, взятый из культового бара «Караколес» в Барселоне.

Коктейльная карта «Барселона resto & tapas» предлагает 20 наименований. Среди них твисты на популярную барную классику и авторские коктейли. Например, коктейль El Fumador, созданный на основе островного виски и выдержанного портвейна, который подается в охлажденной фляжке с окуренным шишкой бокалом. В пивной линейке представлены знаменитые испанские сорта: лагер Estrella Damm, нефильтрованное Inedit Damm и испанский сидр из региона Астурия – Natural Trabanco.

«Барселона resto & tapas – это история про нас и наших гостей, повзрослевших и уже слегка уставших от почти десятилетнего угара баров. Уже реже тянет наполнять досуг шумными тусовками и вместе с тем хочется спокойного отдыха в сопровождении вкусной и интересной гастрономии. Досконально изучив классическую испанскую кухню и набравшись опыта, мы представляем свое авторское видение каталонской еды. Яркой и увлекательной настолько, что никаких других акцентов в интерьере, баре и т.д. просто не потребуется»

Андрей Федотов, владелец и идейный вдохновитель «Барслона Project»