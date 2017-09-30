Линия средств для ухода за молодой кожей Shiseido WASO

Японская косметическая марка Shiseido запустила линию косметики для поколения Миллениума (родившихся после 1981 года) под названием Waso.

Эта линия косметики навеяна японской традицией вашоку, которая гарантирует, что каждый продукт создан с уважением к природе и передает все полезные свойства растительных компонентов. Shiseido разработала особый метод производства, позволяющий включать в состав средств цельные растительные клетки и гарантировать их оптимальное воздействие на кожу. Помимо этого метода производства Shiseido использует новую технологию PhytoResist System+, которая увлажняет кожу, делая ее более устойчивой к внешним воздействиям и восстанавливая ее оптимальный баланс.

Так как для Shiseido важна аромакология, то в линии Waso присутствует свежий тонкий аромат, который успокаивает и создает ощущение хорошего самочувствия, снимая усталость.

Семь продуктов в линии Waso — это увлажняющие и очищающие средства, хорошо продуманные, чтобы использоваться в любой момент, когда это необходимо, благодаря проработанному дизайну. В каждом средстве линии на первый план выходит натуральный ингредиент — например, мед, соя, листья мушмулы или морковь — наполняя это средство своими питательными веществами. Для того, чтобы можно было подобрать подходящие вашей коже средства линии, Shiseido придумала Wasoscope — диагностический онлайн-тест для создания вашего «профиля Waso» (www.shiseido.ru/waso/).

В линии Waso представлены: освежающий лосьон-желе, мягкий эксфолиант, мега-увлажняющий крем, смарт-крем для увлажнения и ровного тона для нормальной и сухой кожи, успокаивающий кожу очищающий гель, матирующая увлажняющая эмульсия и смарт-крем с матирующим эффектом и защитой от солнца для жирной и комбинированной кожи.

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