Эвелина Хромченко выпустила коллекцию модных значков

На сайте www.DressOne.ru появились наборы значков-жетонов с рисунками эксперта моды Эвелины Хромченко.

«Я рисую на полях сценарных планов «Модного приговора» в паузах между съемками, – рассказывает Эвелина. – Однажды я начала эти разрисованные странички складывать в кучку. Потом сканировала и графически обработала рисунки, сделанные вручную: получились раппорты… Мне они понравились, я даже не поленилась зарегистрировать эти изображения и включить их в мой бренд-бук».

Значки-жетоны от Эвелины Хромченко представлены в трех размерах: 56, 37 и 25 мм в диаметре. Они отлично дополнят актуальные образы в стиле 1990-х.

«Когда я училась в школе, мне очень хотелось иметь такие жетоны, но достать их было решительно негде, – говорит главный fashion-эксперт страны. – Такой набор очень порадовал бы меня в школьные и институтские годы, а сегодня он наверняка понравится модным школьницам и их старшим сестрам-студенткам, ведь мода на 1990-е вернулась».

Сама Эвелина Хромченко давно носит экспериментальные образцы своих жетонов, которые ее команда выпускала, добиваясь нужного производственного качества. Ее любимый жетон крепится к лацкану косухи – это крохотный 25-миллиметровый значок с чашкой кофе и круассаном.

Посетительницы «Школы моды Эвелины Хромченко» всегда имели возможность приобрести жетоны с рисунками Эвелины в сувенирном киоске на мастер-классах, а теперь такая возможность есть у всех поклонников иконы стиля.

www.dressone.ru/designers/evelina-khromtchenko/

Тэги: DressOne, значки, мода 2016, модные жетоны, Эвелина Хромченко