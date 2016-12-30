Новая услуга для женщин – бра-фиттинг

В России запустили новую услугу по подбору идеального нижнего белья – бра-фиттинг. Впервые данная услуга появилась на рынке США и Англии еще в 1950-х годах, где специалисты, наблюдавшие за проблемой подборки белья у женщин, ввели такое понятие и как следствие услугу бра-фиттинг – профессиональный подбор нижнего белья, идеально сидящего на каждой женщине. Алина Гизатуллина, основатель салона бра-фиттинга в Москве, впервые на российском рынке решила сделать моду на правильно подобранное нижнее белье.

Как услуга бра-фиттинг получил свое распространение во многих странах, в том числе в Великобритании, США, Канаде, Южной Корее и других странах. Многочисленные исследования показывают, что примерно 9 из 10 женщин носят неправильный размер бюстгальтера, поэтому в 90% случаев после бра-фиттинга их представление о своем размере изменится. Неточно подобранный бюстгальтер доставляет массу неудобств, негативно влияет на самооценку и может повредить здоровью.

Бра-фиттинг (брафитинг, бра-фитинг, брафиттинг, от англ. bra fitting) – услуга по подбору бюстгальтера с учетом индивидуальных особенностей каждой женщины. Это полуторочасовая консультация, в которую входит подробная беседа со стилистом для определения потребностей клиентки, грамотное определение реального размера бюстгальтера женщины, подгонка и посадка бюстгальтеров точного размера и оптимальной формы, выбор подходящих моделей в нужном размере и стиле, обучение принципам формирования бельевого гардероба и ухода за бельем. Бра-фиттинг проходит один на один со стилистом в просторной примерочной комнате. За один сеанс бра-фиттинга приходится перемерить от 40 до 70 единиц белья.

Основательница салона по бра-фиттингу в Москве Алина Гизатуллина является сертифицированным специалистом по бра-фиттингу. В декабре 2013 году в Нью-Йорке Алина прошла мастер-класс по бра-фиттингу у Ребекки Эпсан, ведущего мирового эксперта, законодательницы интимной моды и владелицы сети самых популярных американских магазинов нижнего белья La Petite Coquett. Позднее, в сентября 2014 года Алина успешно сдала экзамен с присвоением квалификации «бра-фиттер» в Великобритании, преподаватель — Линдси Браун, бра-фиттер с 25-летним опытом. Также в 2014 году прошла обучение у известного американского бра-фиттера Али Кадби.

Cалон Алины Гизатуллиной, расположенный в самом центре Москвы на ул. 1-я Тверская-Ямская 7, специализируется на услуге профессионального подбора белья, предоставляя платные обучающие консультации бра-фиттеров. После сеанса профессионального бра-фиттинга клиентки могут купить то белье, которое им подошло идеально. Без обучающей консультации белье в салоне купить невозможно.

В каждой примерочной комнате салона есть удобные кресла для спокойной беседы со стилистом, просторная зона для примерки с хорошо освещенным зеркалом и фиттерский рейл, на котором представлена полная размерная линейка базовых бюстгальтеров – 178 единиц, что в 16 раз больше, чем в обычном розничном бельевом магазине. В элегантной приемной зоне регулярно проводятся лекции и встречи женских клубов. В служебной зоне салона находится склад с широким ассортиментом размеров и моделей: базовое, спортивное, будуарное, корректирующее, купальники.

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