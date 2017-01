Triumph предлагает найти свой идеал

Австралийская топ-модель Джессика Харт становится лицом глобальной имиджевой кампании немецкого бренда нижнего белья и домашней одежды Triumph, получившей название Find The One For Every You («Найди идеал для разной тебя»). Автором кампании, которая стартует по всему миру в январе 2017 года, выступил легендарный британский фэшн-фотограф Ранкин.

Имиджевая кампания Triumph рассказывает историю жизни современной женщины: она занимается бизнесом и ведет здоровый образ жизни, она сексуальна и уверена в себе – и для каждой из этих, казалось бы, разных ролей, которые с особым блеском и шармом разыгрывает героиня Джессики Харт, в коллекциях немецкого бренда есть «свой идеал». Кампания, таким образом, призывает женщин по всему миру – вне зависимости от возраста, объема груди и даже комплекции – «найти свой идеал» из широкого многообразия моделей и линеек – от расслабленных до соблазнительных, функциональных и спортивных, включая женственную Amourette 300, инновационную Magic Boost для создания пуш-ап эффекта и технологичную спортивную Triaction.

Автором кампании стал легендарный фэшн-фотограф Ранкин, который, следуя своему фирменному стилю, показывает не безликих моделей, а реальных людей – и за их лицами и телами зритель видит индивидуальность, женственность и стиль. «Самое интересное в работе над кампанией, – комментирует Ранкин, – было то, что бренд движется в абсолютно новом для себя направлении. Фотографии получились современными, живыми и невероятно сильными. Мы старались донести тот факт, что белье Triumph создано не только для «идеальной» женщины. Его может носить любая женщина – и при этом чувствовать себя уверенно. Для меня это очень интересный проект, который действительно отображает современную реальность».

Тэги: Triumph, весна-лето 2017, женское бельё, немецкий бренд, нижнее бельё