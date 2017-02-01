Мужская коллекция брюк чинос Vans Authentic™ Sturdy Stretch

Этой весной Vans представляет мужскую линию Authentic™ Stretch Chino, в которую вошли брюки чинос из твила с добавлением прочного стрейтч материала. Именно так переводится Sturdy Stretch – «прочный стрейтч». Новые чинос – это настоящее воплощение классики. В них удобно ходить каждый день, а также кататься на скейте. Sturdy Stretch созданы по уникальной формуле, в основу которой вошла эластичная полиэфирная нить. Благодаря ей брюки дольше сохраняют свою форму, не теряют эластичность и прочность, в них комфортно в течение всего дня, каждый день.

Дизайн брюк Authentic Chino Stretch разработан скейт-командой Vans. Райдеры прекрасно разбираются в удобной одежде для катания и решили создать прочные брюки чинос со скошенными швами для предотвращения внезапного разрыва ткани. У них два обтекаемых боковых кармана, скрытые карманы сзади с застежками на пуговицах и тканная бирка Vans. Брюки доступны в черном, песочном, земляном и синевато-сером цветах.

Мужская линия Authentic™ Stretch Chino доступна во всех магазинах Vans с 10 февраля.

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