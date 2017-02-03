Весенняя коллекция 2017 дизайнера Яны Недзвецкой (JN) «The Alphabet of ben Sirach. Lilith»

На носу еще февральские метели. А в магазинах бренда LO уже весна, и черный цвет наконец-то уступил место более светлым и жизнерадостным оттенкам.

Весенняя коллекция 2017 дизайнера Яны Недзвецкой (JN) принесла с собой предвкушение апрельской капели и легкую горечь молодых почек. Яна предоставила главную роль в своей коллекции сложному фону: экрю, топаз, топленое молоко, жемчужно-серый, кобальтовый — этой весной цветы ее коллекции расцветают именно на этих фонах. Ткани под расписные гжельские подносы и хохломскую деревянную роспись, с райскими птицами и фантастическими цветами, прочно зацепились в коллекции дизайнера.

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JN

JN

Блузки и платья в этом сезоне дизайнер советует выбирать с очень тонким шелковым бельевым кружевом, или с плотным хлопковым, которое больше похоже на ткань, чем на кружево. Этой весной дизайнер безоглядно и искренне отдает всю свою любовь всем оттенкам белого. Нет ничего эффектнее белого длинного платья, отделанного красивым французским кружевом. По словам Яны, она не очень любит кружево, которым просто украшают низ платья или рукавов. Ей больше нравятся изысканные вставки, сложные переплетения, скорее геометрической формы, чем традиционное кружево цветами.

И в этом модном сезоне ss17 Яна Недзвецкая не знает компромиссов.

Фотограф: Геворг Маркосян

Макияж и волосы: Анастасия Хрычева

Модель: Ангелина Николаева

https://shop.misslo.com/

Тэги: LO, весна-лето 2017, Яна Недзвецкая