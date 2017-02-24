Sirinbird — где кончается миф и начинается реальность?

24.02.2017 • Видео • : 49

Sirinbird — это любимые истории, рассказанные на шёлке. Это коллекции высококачественных платков о России. Как и положено историям, в них есть свои герои, драма, настроение и стиль — начиная с аутентичных орнаментов русского деревянного зодчества («Василиса Прекрасная») до уникального культурного наследия Архангельского края, северодвинских росписей («Северная Двина»), со сказок про русалок («Русалка») до легенд про волшебство, смерть и воскрешение, в которых нашлось место и мифической птице Сирину, и Гагарину («Первый космонавт»).

Платки Sirinbird печатаются в Италии, на одной из старейших мануфактур, работающих с мировыми брендами.

www.sirinbird.ru

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