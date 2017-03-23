Виктория Дайнеко выбрала обувь Deichmann

Виктория Дайнеко стала героиней имиджевой фотосъемки в поддержку весенне-летней коллекции обуви Deichmann. Певица примерила самые яркие модели обуви, каждая из которых будет помечена специальным стикером «Выбор Вики Дайнеко» во всех российских магазинах марки.

Бренд обуви и аксессуаров Deichmann пригласил российскую звезду для сотрудничества, ею стала исполнительница с созвучной бренду фамилией Виктория Дайнеко. В помощь многочисленной армии поклонников звезда телевидения и красных ковровых дорожек выбрала ключевые модели сезона из бесконечного многообразия моделей – пастельных оттенков лоферы с перфорацией, босоножки на танкетке с плетеными вставками и прострочкой, грубые «мужские» ботинки на рифленой подошве типично девичьих цветов, а также изящные сандалии, будто специально созданные для легких эфирных образов.

Хотя Deichmann регулярно сотрудничает со звездами и представителями мирового шоу-бизнеса (в частности, в последние годы были представлены совместные проекты с Хэлли Берри, Синди Кроуфорд, Pussycat Dolls), это первый в истории бренда опыт работы с российской знаменитостью.

Все модели, выбранные Викторией, будут помечены специальным стикером и поступят в российские магазины Deichmann в конце марта.

www.deichmann.com/ru

Тэги: Deichmann, Виктория Дайнеко, весна-лето 2017, демократичная мода