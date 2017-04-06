Весенняя коллекция модного дома KOGEL

Весенняя коллекция KOGEL Fashion House получилась как никогда прагматичной. KOGEL – это красивые деловые вещи для жизни, дизайнеры лишь немного приукрасили реальность вымыслом. Вечные ценности женственности встретились с комбинацией асимметрии и деконструкции. Результат – изящный продуманный гардероб.

Грани смещаются в материалах: ворс, велюр, бархат, вязаный трикотаж, неактивные атласные поверхности. Нежные драпировки комбинированы с плотными, держащими форму тканями. Лаконичность разбивается сложными фактурами – декор на бархате, двойные сетки.

Самые органичные сочетания неярких природных цветов: теллурический черный, глубокий синий, оттенки зеленого мха и мягкий серый.

kogel.ru

Тэги: Kogel, весна-лето 2017, женская мода