Весенняя коллекция модного дома KOGEL

06.04.2017 • Российская мода, Шопинг • : 98

Весенняя коллекция KOGEL Fashion House получилась как никогда прагматичной. KOGEL – это красивые деловые вещи для жизни, дизайнеры лишь немного приукрасили реальность вымыслом. Вечные ценности женственности встретились с комбинацией асимметрии и деконструкции. Результат – изящный продуманный гардероб.

Грани смещаются в материалах: ворс, велюр, бархат, вязаный трикотаж, неактивные атласные поверхности. Нежные драпировки комбинированы с плотными, держащими форму тканями. Лаконичность разбивается сложными фактурами – декор на бархате, двойные сетки.

Самые органичные сочетания неярких природных цветов: теллурический черный, глубокий синий, оттенки зеленого мха и мягкий серый.

kogel.ru

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