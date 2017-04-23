Культовая коллекция Amourette от Triumph

Этой весной немецкий бренд нижнего белья и домашней одежды Triumph приглашает в жаркий Лос-Анджелес и представляет новую коллекцию Amourette в цветах калифорнийских пейзажей, а в качестве ролевой модели предлагает горячую, как пески Санта-Моники, топ-модель Джессику Харт, ставшую героиней новой кампании Triumph.

Коллекция Amourette весна-лето 2017 – это результат 130-летнего опыта в создании удобных и стильных бюстгальтеров с непревзойденной поддержкой груди для любого случая, давно ставших неотъемлемой частью гардероба женщин во всем мире – в том числе топ-модели Джессики Харт, ставшей лицом новой кампании.

Amourette 300

Культовая классическая серия нижнего белья из эластичного кружева, сочетающая в себе женственность и элегантность. Бюстгальтеры-бестселлеры с мягкой или плотной чашечкой на косточках создают соблазнительное декольте и обеспечивают идеальную поддержку груди, в том числе больших размеров. Новая палитра цветов предрассветного неба Беверли-Хиллз и выбеленных солнцем калифорнийских пляжей добавляет линейке свежести, а насыщенный баклажановый – щепотку драматизма.

Amourette Spotlight

Младшая сестра Amourette 300, эта серия бюстгальтеров выделяется игривым двуцветным кружевом с изысканным рисунком. Модель W – это бюстгальтер с мягкой чашечкой на косточках и ультрамягкой застежкой, который придает груди естественную, более округлую форму, а благодаря абсолютно гладким чашечкам он идеально «ложится» под облегающую одежду. Модель WHPM с плотной чашечкой на косточках идеально подчеркивает форму груди. Благодаря силиконовой ленте верхняя часть чашечки плотно прилегает к телу, а эластичное кружево и широкие боковые панели обеспечивают потрясающую посадку. Кокетливый бантик и элегантный каплевидный вырез добавят образу сексуальности, особенно в одежде с глубоким V-образным декольте.

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