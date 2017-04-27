Презентация коллекции итальянского бренда Eleventy осень-зима 2017/18

19 апреля 2017 г. в столичном универмаге ЦУМ состоялась презентация новой коллекции итальянского бренда модной одежды Eleventy с участием дизайнеров-основателей. Креативный директор мужской линии Марко Балдассари, и креативный директор женской линии Паоло Цунтини приехали в Москву, чтобы заявить таким образом об экспансии своей марки на российский рынок и лично представить новую коллекцию сезона осень-зима 2017-2018.

Марко Балдассари, Ясмина Муратович и Паоло Цунтини

Марко и Паоло рассказали, что присутствие Eleventy в России – знаковый для бренда шаг. Ведь на протяжении нескольких веков взаимодействие итальянской и российских культур находило отражение не только в архитектуре, театре, кино, но и в моде. Производители гордятся постоянным союзом бренда с другими достижениями Италии, которые воспевают во всем мире за их историю, творчество и инновации. Кстати, именно в этом заключается своеобразное ноу-хау Eleventy Group: компания инвестирует в систему аутсорсинга, которая направлена на сохранение итальянских ремесленных традиций. На сегодняшний день производство объединяет 94 микропредприятия с разными специализациями, расположенных по всей территории Италии.

Модели из коллекции Eleventy осень-зима 2017/18

«Наша задача заключается в том, чтобы создать продукт высшего качества и подать его наиболее целесообразно, но по разумной цене. Клиенты, с которыми мы сотрудничаем сегодня, знают и очень ценят это, поэтому мы стараемся внимательно и ответственно подходить к их запросам», – отметили Марко Балдассари и Паоло Цунтини, демонстрируя гостям вещи из новой коллекции.

Женская линия – это настоящая ода внутренней свободе, ее основной мотив – стиль бохо-шик, любимый столичными модницами. Тут и знаковые для марки натуральные дорогие ткани, и меховая отделка, ассиметричный крой, аксессуары ручной работы. Особенно пришлось по душе гостям серое пальто, которое сразу облюбовали Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович. В мужской линии, помимо невесомых кашемировых пальто и тренчей из лодена, можно найти смелые, но очень актуальные решения вроде бомберов из металлизированной ткани и верхней одежды в стиле милитари.

Презентацию Eleventy в ЦУМе посетили Елена Лядова и Владимир Вдовиченков, Олеся Судзиловская, Ирина Безрукова, Анжелика Тиманина, Максим Шарафутдинов, Ясмина Муратович и Екатерина Одинцова.

Тэги: ELEVENTY, женская мода, итальянская марка, мужская мода, осень-зима 2017/18