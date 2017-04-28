Кеды VAGABOND с использованием древесины

Vagabond представляет легендарную модель кед Paul, при создании которой использовалась переработанная древесина. Эту модель презентовали на форуме Vagabonds Atelier, посвященному инновациям и разработкам в обувной отрасли, направленным на развитие социально-ответственного производства.

«Этот проект стал продолжением первого форума Vagabonds Atelier. На нем прошла презентация коллекции, при создании которой не использовались материалы животного происхождения. Для нас каждый новый сезон является возможностью для совершенствования в направлении социально-ответственного производства. Вместе с этим мы также ведем разработки новых продуктов вне основных коллекций компании», – рассказывает Мари Нильсон Петерсен, креативный директор Vagabond.

Для Vagabond создание обуви без использования материалов животного происхождения является важным шагом к тому, чтобы уменьшить нагрузку на экосистему. Благодаря техническим новшествам в современном обувном производстве стало доступным использование более экологически чистых материалов. В процессе производства модели Paul тонкие листы древесины прикрепляются к хлопковой основе обуви. Древесина обеспечивает износостойкость и долговечность модели. Чтобы сделать деревянный материал мягким и подобным натуральной коже, поверхность обуви подвергается лазерной обработке.

Модель кед Paul в расцветке «Вишневое дерево» поступит в продажу 26 апреля ограниченным тиражом в нескольких магазинах Vagabond в России. В Москве кеды Paul будут доступны в ТЦ «Мега Дыбенко», а также в ТЦ «Теплый Стан». В Санкт-Петербурге модель появится в ТЦ «Галерея».

Тэги: Vagabond, кеды, экологичное производство