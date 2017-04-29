«Fashion Tech Week» впервые прошел в России

На днях на территории ТРЦ «Афимолл Сити» впервые в России состоялся международный форум «Fashion Tech Week». На три дня площадка крупнейшего торгово-развлекательного комплекса в центре Москвы превратилась в единую инновационную нетворкинг-платформу, где встретились дизайнеры и маркетологи, блогеры и журналисты, стартаперы и лучшие практики fashion-бизнеса, чтобы обменяться идеями и опытом и обсудить главные тенденции принципиально новой для российского рынка индустрии Fashion Tech.

Ранее данное мероприятие проводилось в мировой столице моды Париже. Но с этого года, усилиями международного акселератора «NUMA», компании «Faberlic» и международного проекта «FollowTheFabrika», зарекомендовавший себя формат стал доступен и для российской публики.

«Сегодня, в век информационных технологий и жесткой конкурентной борьбы, лишь тот, кто гибок, кто умеет быстро адаптироваться к стремительно меняющейся реальности, способен эволюционировать. Мода сейчас претерпевает именно такие изменения. Инновационные материалы, модернизированные методики производства, применение технологий дополненной реальности – все это открывает новые возможности не только для потребителей, но и для производителей. Надеемся, что Fashion Tech Week в России станет форпостом для компаний, реализующих проекты на стыке технологий и моды. А мы, в свою очередь, окажем им поддержку», — комментирует мероприятие Юрий Слинкин, директор по развитию венчурного фонда Faberlic.

Ключевым событием Fashion Tech Week стала отраслевая конференция «Современные тренды индустрии fashion-tech». Основной темой дискуссий было формирование будущего моды в существующих российских реалиях. На одной площадке в рамках обсуждений представители fashion-направления поведали участникам конференции о глобальных мировых трендах, которые влияют на моду, инновационных подходах в маркетинге одежды и феномене «fast-fashion», а практики технологичного бизнеса, в свою очередь, на реальных кейсах рассказали о возможных сферах применения новых технологий. Также участники конференции обсудили новые методы взаимодействия ритейла и e-commerce, будущее «умной одежды» и нательных нейроинтерфейсов, возможности интеграции дополненной реальности в торговые центры, возможности использования 3D и VR/AR технологий для увеличения конверсии интернет-магазинов.

«Мир моды наиболее остро реагирует на все малейшие изменения в нашем социуме, моментально отражая все глобальные мировые мега тренды. Вчера хипстеры — сегодня хайпбисты, сегодня печать коллекций на 3D — завтра мы уже все носим платья из наноматериала. Меняется общество – меняется мода», — из выступления Яны Басаранович, CEO консалтингового агентства в сфере fashion WhY B Consult.

Ознакомиться с последними разработками в сфере fashion-tech и опробовать на себе готовые fashion-продукты будущего можно было на интерактивной выставке, расположенной на этой же площадке. На протяжении трех дней мероприятия специально для гостей «Fashion Tech Week» проекты-участники конференции представили свои стенды. Среди самых ярких можно выделить виртуальный 3d подиум от «360-pro», кибер костюм от «Cyber Suit», виртуальный шоу-рум для дизайнеров от «Riftman», 3d сканер для стоп от «Try.Fit», нанобарьер от «HYDROP», цифровой кулон от «POSH».

В рамках форума также состоялось fashion-show от международного конкурса молодых дизайнеров «FollowTheFabrika», приуроченное к запуску «Fashion Tech Week» в России. На глазах у публики прошел шестой этап первого тура глобального конкурса, в рамках которого российские дизайнеры провели показы своих коллекций, организованных командой проекта, а победителям достался главный приз — масштабирование своего бизнеса по всему миру и возможность попасть в первый в России fashion-акселератор. В их числе были: Наталья Усцова (бренд «Verushka»), Никита Нагибин (бренд «The Party Dress»), Никита Окишев (бренд «Nikita Okishev») и Александра Шалютова (бренд «SHALYUTOVA|A»). Хедлайнером этапа выступил бренд одежды «ANASTASIYA KUCHUGOVA» от дизайнера Анастасии Кучуговой.

Также работы молодых российских дизайнеров можно было увидеть на выставке от «HighHatMarket».

Тэги: "умная" одежда, Faberlic, Fashion Tech Week, конкурс FollowTheFabrika