Летний лукбук Cop.Copine

Новый лукбук летней коллекции легендарного французского премиум-бренда Cop.Copine, в котором необычные детали, принты и кружево обнаруживают себя в крупных планах, а минималистичный светло-серый фон уступает место ярким цветам — в том числе арбузному, бордовому и желтому. Коллекция, будто созданная для рандеву под открытым небом, летних фестивалей и выпускных вечеринок, поступит во все российские магазины марки в ближайшие дни.

Один из хайлайтов коллекции — минималистичное арбузное платье с оборками в области талии и V-образным декольте — выбрала новоиспеченная Мисс Франция 2017 Алисия Эйлис для фотосессии по итогам конкурса. Отдельно следует упомянуть расслабленные коктейльные платья-сорочки с говорящими названиями Gala (торжество) и Gaite (веселье).

Тэги: Cop.Copine, женская мода, лето 2017