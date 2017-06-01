W&B — новая марка plus size

01.06.2017 • Индустрия, Российская мода • : 117

W&B — молодая московская марка, призванная сломать стандарты красоты и традиционное представление о женственности, как о теле, подчеркнутом гламурными изгибами. Безошибочно определив свой стиль, дизайнеры поставили акцент на личность и персональный комфорт, представив тем самым историю, провозглашающую свободу от устаревших клише и предрассудков.

W&B — для всех и для каждой. Для тех, кому незачем украшать собой этот мир, кто не бросает вызов обществу, а живет сама с собой в безмятежной гармонии.

  • W&B
  • W&B
  • W&B

Коллекции W&B представляют собой лимитированные капсулы, «дропы», сменяющие друг друга раз в два месяца, что позволяет постоянно находить вдохновение в моде и создателям марки, и ее поклонницам.

Размерный ряд бренда с 52 по 64
Возраст — 28-60 лет
Средняя розничная цена платья — 7-8 тыс. руб.

www.facebook.com/WANDBSTORE
www.instagram.com/wandbstore

Интернет-магазин: www.wandbstore.ru

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