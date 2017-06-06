Новая коллекция бренда YULIA PROKHOROVA BELOE ZOLOTO SS17

Дизайнер и основательница собственного бренда YULIA PROKHOROVA BELOE ZOLOTO Юлия Прохорова выпустила новую весенне-летнюю коллекцию 2017.

Дизайнер продолжает концепцию всех предыдущих коллекций — струящиеся ткани, воздушные оборки, благородные декольте и статные силуэты. Девушка в стиле бренда YULIA PROKHOROVA BELOE ZOLOTO — легкая, игривая, женственная и прекрасная жительница мегаполиса, которая в любой ситуации остается загадочной и изящной.

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Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Yulia Prokhorova Beloe Zoloto

Однако в новой коллекции Юлия пошла еще дальше и погрузила современную модницу в эпоху Ренессанса. «Моду сейчас как никогда бросает из стороны в сторону, никогда не было столько трендов в одном сезоне, и именно в период этого хаоса мне захотелось не поддаваться всеобщей лихорадке, а продолжить именно свою философию, своё видение идеальной девушки. Вдохновением мне послужила эпоха Возрождения, которая стала настоящим переворотом в мировой истории и истории моды в том числе. Достаточно вспомнить творцов того времени — Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти и Сандро Боттичелли. Благодаря им женская красота приобрела новый облик. Так вот, именно во время всеобщей фэшн лихорадки мне захотелось погрузиться в историю и создать образ современной Марии Антуанетты. Я также постаралась добавить лёгкости и иронии, чтобы образы не выглядели слишком тяжелыми и чопорными», — рассказала Юлия Прохорова.

В коллекции преобладают цвета сливочный и бледно-васильковый, а также оттенок пыльная роза.

Все образы, несмотря на свою утонченность, динамичны и прекрасно подойдут как для светских раутов, так и для вечерних посиделок в кафе или походов в музей.

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