Запуск интернет-магазина Portal

В марте прошлого года владельцы популярного концепт-стора Porta 9 представили собственную марку обуви Portal, открыв 6 монобрендовых магазинов в лучших торговых центрах столицы. За всеми этапами создания бренда и собственной коллекции уже 2 года наблюдают 135000 подписчиков Instagram-аккаунта @porta_l. А уже сегодня модную, качественную и удобную обувь российского бренда можно приобрести не только в магазинах Москвы и Санкт-Петербурга, но и онлайн с доставкой по всей России.

Совместно с компанией eSolutions Portal разработал и запустил интернет-магазин http://porta-l.com, где представлена обувь и аксессуары на любой вкус. Туфли, ботильоны, лоферы, босоножки, балетки, кеды, эспадрильи – более 150 моделей для самых ярких образов. Для удобства поиска «той самой пары» на сайте можно включить сортировку по цвету, материалу, цене, размеру и даже высоте каблука. А выбранную обувь – сразу дополнить подходящей сумкой или рюкзаком.

Доставка работает по всей России. Благодаря партнерским связям eSolutions посылку можно получить любым удобным способом: через курьера (службы DHL и DPD) или забрать в постамате Pickpoint. Доставка по Москве возможна уже на следующий день после заказа. Есть несколько вариантов оплаты – наличными курьеру, электронными деньгами, либо пластиковыми картами онлайн. Онлайн-платежи осуществляются через сервис PayU, что гарантирует полную защиту всех введенных данных в соответствии с требованиями стандарта безопасности PCI DSS.

Portal — это бренд, включающий в себя как модели, созданные по последним мировым трендам, так и спокойные базовые варианты, которые с легкостью впишутся в любой женский гардероб.

http://porta-l.com

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