Советские мультфильмы на Неделе моды в Париже

5 июля 2017 г. состоится показ выпускных работ студентов немецкого Института дизайна и моды (Fashion Design Institut) в парижском Протестантском храме Оратории Лувра (Temple protestant de l’Oratoire du Louvre). В рамках показа будет представлена коллекция FW 17/18 бренда FUREDDO молодого дизайнера Анастасии Стругалевой.

Выпускная коллекция бренда FUREDDO — результат синтеза русской и азиатской культур. Главный мотив коллекции — советские мультипликационные фильмы. Нарисованные вручную разноцветные мультфильмы стали одной из немногих сторон советской поп-культуры; они привносили красочные эмоции в картину серой советской обыденности. Без современных технологий у художников-мультипликаторов уходило много времени на создание одной работы, они буквально вкладывали душу, поэтому персонажи мультфильмов того времени такие живые и запоминающиеся. Каждый элемент новой коллекции FUREDDO был проработан с таким же усердием, с каким в прошлом работали художники над мультфильмами.

Современные интерпретации советских мультфильмов нашли отражение в игривых и броских принтах и вышивках, которые задают общий тон коллекции. Основываясь на футуристической азиатской архитектуре, дизайнер играет с пропорциями и создает объемную и слегка преувеличенную форму, используя при этом классический H-силуэт.

Яркие цвета — главный акцент всей коллекции. Они смешиваются и подбираются в специальной палитре, подчеркивая источник вдохновения и демонстрируя позитивные эмоции. Грубые ткани, такие как жесткий хлопок и кожа, комбинируются с более мягкими, игривыми — плиссированным шифоном и принтованным шелком. И наконец, меховые детали подчёркивают русские мотивы в коллекции.

Дизайнер Анастасия Стругалева училась в Fashion Design Institut в Дюссельдорфе, там же она представила первую коллекцию на Fashion Week Düsseldorf. В 2015 году работала в Лондоне с английским дизайнером Ada Zandition. Сразу после возвращения из Лондона Анастасия дебютировала в России на MBFW Russia. После показала в Москве дизайнер переехала на три месяца в Сеул для работы с дизайнером бренда Rocket&Lunch. Сейчас она живет во Вьетнаме и занимается развитием бренда FUREDDO в Азии.

Тэги: FUREDDO, Анастасия Стругалева, осень-зима 2017/18, показ коллекции