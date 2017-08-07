CASADEI, коллекция Pre Fall 2017

В новой коллекции Pre Fall 2017 Чезаре Касадеи продолжает исследовать грани женской чувственности и элегантности. Изысканные материалы и утонченный дизайн традиционно сочетаются с непревзойденным качеством, благодаря которому итальянский бренд давно стал синонимом «Made in Italy». Основными мотивами коллекции становятся эстетика нуара, гламур и натуральные цвета.

ЭСТЕТИКА НУАРА

Стилистика «Города грехов», ставшего одним из источников вдохновения, безошибочно считывается в деталях моделей из новой коллекции. Готический черный цвет игриво сочетается с ягодно-красным, сливовым и темно-синим, а изысканные материалы, такие как кружево, бархат, атлас, — с вышивкой ручной работы. Одновременно с этим в осенне-зимней коллекции вновь появляются грубые ботинки с массивными цепями. Эта модель прекрасно отражает ритм современного города и его контрасты.

ГЛАМУР

Коллекция Pre Fall 2017 соединяет в себе прошлое и будущее, лучшим образом представляя наследие бренда. Это вечная классика в новом прочтении. Элегантные лодочки, балетки и ботильоны демонстрируют идеальный баланс между роскошью и простотой. Необходимый эффект создается благодаря выверенному силуэту в сочетании с богатым декором. Золото, драгоценные камни, жемчуг и вышивка превращают лаконичные и простые по форме модели в настоящие дизайнерские шедевры. В коллекции также используются такие материалы как букле, металлизированная кожа и кожа с тиснением под крокодила.

Специально для этого сезона был разработан новый каблук, украшенный разноцветными камнями в стиле барокко. Дизайн каблука вдохновлен королевскими кронами эпохи Византийской империи. Кристаллы Swarovski, изумруды, рубины, топазы и лазурит богато украшают каблук, добавляя изысканности моделям.

НАТУРАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

Строгость классических моделей Casadei смягчается благодаря использованию натуральных цветов. Camel, брусничный и графитовый составляют цветовую палитру нового сезона. Именно в этих цветах предлагаются туфли и ботильоны на устойчивом каблуке, украшенном цепью. Классическая обувь никогда не была такой оригинальной.

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