Спортивная коллекция белья Incanto весна-лето 2017

Коллекция спортивного белья Incanto непременно порадует тех, кто активно готовит свое тело к отпуску.

Неоново-бирюзовый, нюдовый на контрасте с классическим черным или белый – главные игроки этой истории. Трусики-слипы, шортики и безупречные бра без косточек для надежной поддержки. Абсолютные новинки этого сезона — топы с высокой линией горловины. Большинство моделей оснащены специальной эластичной сеткой, которая не только создаёт соблазнительный внешний вид, но и выполняет свою основную функцию – контролирует температуру тела и позволяют ощущать свободу движения во время занятий спортом.

Создатели учли все особенности женского тела, поэтому выбирать между красотой и комфортом не придется — в распоряжении все и сразу.

Коллекция представлена в фирменных бутиках и онлайн-магазине бренда, где ее можно купить со скидкой.

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