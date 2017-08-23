Осенняя коллекция белья и домашней одежды OYSHO

Коллекция OYSHO FW 17/18 порадует в новом сезоне разнообразием и новыми формами.

Большое внимание дизайнеры уделили деталям и сочетаниям цветов. Помимо классических черного и белого, в этом сезоне коллекция пополнилась новыми оттенками – жемчужно-серым, цветом морской волны, бордовым и изумрудным. Отдельный акцент OYSHO сделали на ткани – в линии нижнего белья появились модели из бархата, сатина и атласа.

Ключевые модели коллекции: топы-бандо, бралетты и боди с изысканным декольте или оригинальным вырезом.

Также к главным моделям можно отнести комбинезон из струящейся ткани и кимоно c оригинальным принтом. В коллекции домашней одежды – новые модели брюк, топов, сорочек и удлиненных кардиганов. Качество и дизайн последних практически стирают границу между бельем и другими предметами гардероба, позволяя носить одежду из этой линии как повседневную.

Спортивная линия OYSHO пополнилась моделями для занятий на улице – легкие дышащие ветровки и утепленные куртки позволят заниматься спортом на улице до самых холодов.

Тэги: OYSHO, домашняя одежда, нижнее бельё, осень-зима 2017/18