Американская актриса Джулианна Мур стала лицом Triumph

Немецкий бренд нижнего белья, домашней и спортивной одежды Triumph объявляет о начале сотрудничества с американской актрисой Джулианной Мур, которая станет лицом первой премиальной линии бренда, получившей название Florale. Кампания, автором которой выступил постоянно сотрудничающий с брендом легендарный британский фэшн-фотограф Ранкин, стартует по всему миру, в том числе в России, в ноябре 2017 года.

Принципиально новая премиальная линия нижнего белья Florale от Triumph, роскошная и элегантная – это результат 130-летнего экспертизы немецкого бренда в конструировании удобных и стильных бюстгальтеров с непревзойденной поддержкой груди, давно ставших неотъемлемой частью гардероба современной женщины.

Основу изысканной коллекции, которую в ноябре 2017 года представит 56-летняя оскароносная актриса, составляют подчеркивающие достоинства фигуры модели с эластичным кружевом в сочетании с «цветочной» вышивкой в виде пионов, георгинов, дикой розы и ирисов.

«Джулианна — яркий пример утонченной современной женщины, обладающей уникальным стилем, что делает ее идеальной музой для нашей новой премиальной линейки. Мы уверены, что эта кампания вдохновит женщин по всему миру и поможет им найти свой идеал при поддержке Triumph», — комментирует Сьюзан Маккенна, бренд-директор Triumph International.

Кампания Triumph Florale с участием Джулианны Мур стартует по всему миру в ноябре 2017 года как продолжение глобальной кампании ‘Find The One’ («Найди идеал»). В России первая коллекция линии Florale будет представлена эксклюзивно в ТЦ МЕГА Теплый Стан.

Тэги: Triumph, Джулианна Мур, женское бельё