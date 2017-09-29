BIRYUKOV весна-лето 2018

29.09.2017 • Российская мода • : 29

BIRYUKOV ss 2018

Эта коллекция – как приглашение к путешествию, красивому и летнему, в совершенно авторском стиле, с неизменными для марки BIRYUKOV сложной цветовой гаммой и простыми формами. Навстречу новым впечатлениям, эмоциям и открытиям.

  • BIRYUKOV 2018
  • BIRYUKOV 2018
  • BIRYUKOV 2018

Эти платья из струящегося шелка, жакеты из строгого хлопка, полупрозрачные блузы и дерзкие брюки не обманывают: путешествие будет наполнено впечатлениями, вдохновляющими, как встреча с прекрасной живописью и теплыми, как общение с друзьями.

Олег Бирюков: «Летние коллекции у меня всегда более подвержены влиянию природы, чем художественных практик. Это естественно, поскольку зимой мы все время проводим в музеях, театрах, гостях, а летом мчимся прочь из квартир, из города, стремимся чаще бывать на природе. Поэтому эту летнюю коллекцию я и посвятил путешествиям. Они могут быть далекими и близкими, или просто в мечтах».

www.biryukov.ru

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