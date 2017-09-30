Новая коллекция белья INCANTO осень-зима 2017/18

Где искать вдохновение, как ни в стране полной истинных страстей и любовных интриг, — Франции. Роскошные прибрежные пейзажи и таинственный замок стали фоном для новой рекламной кампании INCANTO, где главные героини, Ирис Кавка и Ноэль Берри, сражались за лучшее место в объективе бессменного фотографа бренда Джозефа Кардо.

Этой осенью ещё больше утонченного кружева и чувственных силуэтов, возвращающих нас в эпоху Просвещения. Полупрозрачные корсеты, многофункциональные боди, корсажи с декоративной шнуровкой и сорочки в пол как дань аристократичности и изысканности того времени.

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Incanto

Incanto

Многообразие бра и трусов поражают воображение: мягкая чашка, пуш-ап, балконет на высоком стане, классические слипы или стильные кюлоты.

Новинки этого сезона – бра из микросетки с массивным плетением в области декольте, халаты-кимоно, а также будуарные платья для особых случаев.

Цветовая палитра представлена благородным винным, пленительным сапфировым, а также нежными пудровыми оттенками. Но вне всякой конкуренции остается чёрный, он украшает большую часть коллекции, придавай ей еще больше элегантности и очарования.

Новая женская коллекция Incanto — ещё одна глава в истории соблазнения, написанная под руководством лучших итальянских дизайнеров.

Тэги: Incanto, женское бельё, осень-зима 2017/18