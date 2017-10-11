Немецкий бренд Сomma в МЕГЕ Химки

В октябре 2017 г. в МЕГЕ Химки распахнет свои двери первый в России флагманский магазин модной немецкой одежды Сomma. По случаю открытия гостей МЕГИ ждут праздничная программа, специальные акции и скидки.

МЕГА Химки подготовила по-настоящему роскошное открытие магазина Comma, который станет первым флагманским магазином немецкого бренда в России. Во время торжества гости смогут получить удовольстви от праздничного фуршета и живой музыки, пройтись по красной ковровой дорожке, а также принять участие в розыгрыше 15 сертификатов на общую сумму 80 000 рублей. Также в течение праздничного уикенда Comma дарит скидку 15% на все покупки.

Новый магазин выполнен в особом премиальном концепте, удобная геометрия пространства подчеркивается стильным лаконичным дизайном. В Comma будут представлены все линии бренда: женственная деловая классика Comma, городской повседневный стиль Comma Casual Identity, а также специальные коллекции. Посетители будут приятно удивлены тем, что новые коллекции Comma выпускаются каждый месяц.

В день открытия магазина гостей МЕГИ ждут комплименты в виде белых роз и выдачи купонов на скидку, которые будут действовать в течение двух дней с момента открытия магазина. В качестве еще одного приятного бонуса посетители получат сумки-шопперы с каталогами Commа.

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