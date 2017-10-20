Marie Claire отпраздновал свое двадцатилетие

18 октября 2017 года журнал Marie Claire отпраздновал 20-летие успеха в России изысканной вечеринкой в самом центре Москвы.

Мероприятие прошло в Музее Москвы, который был полностью стилизован под концепцию вечеринки – Smart Future. Все, начиная с фасада здания с масштабными световыми проекциями и заканчивая правильно сбалансированными закусками, отражало идею Интеллектуального Будущего, которую преследует Marie Claire.

Marie Claire вышел на российский рынок в 1997 году. За годы существования деловой, яркий и откровенный Marie Claire стал настоящим источником вдохновения для девушек, которые ведут активный образ жизни, занимаются саморазвитием и образованием, но при этом следуют самым последним тенденциям в области моды и красоты.

Marie Claire – трендсеттер, который чувствует моду и настроения прогрессивных девушек. Отмечая свой юбилей, Marie Claire сознательно отказался от ностальгических воспоминаний и подведения итогов, ведь 20 лет – это то самое время, когда самое интересное впереди – самые красивые вещи, самые соблазнительные удовольствия, удивительные открытия и интересные встречи. Команда Marie Claire видит будущее в балансе с классической красотой и в гармонии с живой природой. Будущее для Marie Claire – это не только виртуальная реальность, искусственный интеллект и скачки биткойна, это еще и бесконечная влюбленность в моду, красная помада и интеллектуальное общение.

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Next Анна Бурашова и Виктор Шкулев

Эвелина Хромченко

Юлия и Алиса Рубан; Саша Спилберг

Юлия Барановская; Анжелика Тиманина

Поздравить журнал с важной датой пришли звездные друзья Marie Claire – известные артисты, спортсмены, деятели культуры, светские персоны, модные блогеры, среди которых были Сати Казанова, Андрей Малахов, Юлия Барановская, Маргарита Мамун, Аделина Сотникова, Юлианна Караулова, Мария Шумакова, Екатерина Мухина, Анастасия Задорожная, Валерия Гай Германика, Юлия Паршута, Полина Киценко, Тимур Родригез, Мария Миногарова, Саша Спилберг, Константин и Ольга Андрикопулос, Анастасия Задорина, Екатерина Одинцова, Павел Артемьев, Анжелика Тиманина, Дарья Субботина, Александр Сирадекиан, Рената Пиотровски, Сабина Ахмедова, Эвелина Хромченко, Лиза Минаева, Липа Тетерич, Наталья Лесниковская, Армен Ерицян, Мария Кравцова, Катя Клэп и другие.

С самых первых шагов по невероятно длинной красной ковровой дорожке, идущей от Садового кольца, было понятно, что мероприятие обещает быть знаковым и запоминающимся, ведь за его концепцию и реализацию отвечала команда агентства RSVP.

Все гости строго выдержали заданный дресс код вечера – Smart Future, поэтому было много сверкающего серебра, белоснежных оттенков и зеркальных отблесков. Интерьеры пространства были созданы Лидией Симоновой и ее командой Lid’s EventHouse, которая, помимо футуристичных колонн и световых стен, подарила гостям необычный 25-метровый бар, созданный из стекла и тропических растений.

Вечер открыла музыкальная группа Pompeya, которая сразу погрузила гостей в атмосферу веселой, красивой вечеринки, с которой не хочется уходить. Продолжила зажигательную атмосферу певица Gayana и ее аутентичная поп-музыка, вдохновленная золотой эпохой 80-х.

Особенным моментом мероприятия стало световое шоу от организаторов Московского международного фестиваля «Круг света» – коммуникационной группы LBL, построенное на роскошных модных арт-образах Marie Claire, а кульминацией этого шоу стала ожившая обложка актуального ноябрьского номера. Она была оформлена культовым иллюстратором Аной Штрампф совместно с брендом Nina Ricci.

За настроение гостей отвечала компания MBG Wine, которая вот уже более 20 лет является ведущим поставщиком вина со всего мира в России. На юбилее MBG Wine представила итальянскую коллекцию: просекко Belstar и вина Allegrini.

Правильное подобранное и сбалансированное меню от Alliance Catering и кофе Гран Крю Nespresso послужили отличным подкреплением сил для гостей, которые не расходились до глубокой ночи под сеты DJ Эвы Вострокнутовой и Dj project S-BROTHER-S. На выходе футуристичные девушки-хостесс дарили каждому шоколадные конфеты ручной работы French Kiss, упаковка которых была создана эксклюзивно для юбилея Marie Claire.

Официальным партнером самого мероприятия выступил бренд Pupa MILANO, производящий декоративную косметику, средства по уходу за телом и подарочные наборы. У гостей была отличная возможность дополнить свой образ последней коллекцией макияжа у профессиональной команды визажистов Pupa MILANO.

Команда Marie Claire доверила создание своих образов в стиле Smart Future профессиональным мастерам легендарной сети бьюти-баров G.Bar.

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