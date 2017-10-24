Арт-проект «Творчество свободы» от Canoe

Команда Canoe провела эксперимент и объединила авторский дизайн, абстрактную живопись и художественную фотографию в режиме реального времени. На съемочной площадке модели в авангардных нарядах от молодых дизайнеров находились за стеклом, на которое иллюстратор широкими мазками наносил абстрактные красочные рисунки. Фотографу предстояло поймать лучшие моменты в творческом потоке. Руководила процессом креативный директор Екатерина Мельникова, которая собрала все элементы в единую картину. Canoe удалось размыть границы между рисунком, модой и фотографией, создав уникальные коллажные композиции на стыке нескольких искусств. В едином творческом порыве абсолютно непохожие друг на друга художники создали спонтанный, но удивительно органичный и современный арт-проект.

Проект реализован при содействии молодых российских дизайнеров INS, ELEN MOCK, DEEP FLOW, TOTO корпорации FRESHBLOOD, создателями которого являются кураторы Британской высшей школы дизайна.

Фотограф — Ян Югай

Художник-иллюстратор — Анастасия Варламова

Креативный директор — Екатерина Мельникова

Модели – Фёдор Гамалея, Лера Худяева

Российский бренд головных уборов Canoe представлен на рынке с 1996 года. Canoe уже 20 лет создают головные уборы, постоянно экспериментируя со стилем в рамках мировых сезонных трендов и совершенствуя технологии, добиваясь непревзойденного качества. Марка производит свою продукцию на территории России из более 80 видов элитных итальянских пряж и порядка 10 инновационных технологий.

Коллекция текущего сезона подчинена линейке Premium, которая объединила в себе самые актуальные силуэты, фактуры и оттенки. Отдельным фронтом выступают модные сегодня береты, трикотажные кепи и шляпки из суперкид мохера с добавлением полиамида, придающего элегантный жемчужный блеск.

Традиционные шапки-бини, не сдающие своих позиций несколько лет подряд, стали объемнее благодаря использованию буклированных пряж, вкраплению люрекса и пайеток, крупной вязке и большим отворотам.

Неожиданным можно назвать возвращение пушистой ангорки, задействованной во многих моделях. Для такой фактуры дизайнеры выбрали пастельные оттенки, подчеркнув нежность каждого изделия.

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Тэги: Canoe, вязаные шапки, головные уборы, осень 2017, шарфы