В DI Telegraph состоялся показ коллекции Viva Vox весна-лето ’18.

Givenchy 90-х — impossible love для поколения миллениалов

Previous

Next VivaVox ss 2018

VivaVox ss 2018

VivaVox ss 2018

Как и в любой коллекции бренда Viva Vox, вдохновение приходит по крупицам и перерастает в нечто совершенно новое. Коллекция весна-лето ’18 Олега Овсиева отсылает к творчеству Givenchy конца 90-х. Дизайнер находит вдохновение в вещах, которые окружают его в повседневной жизни: будь то прозрачный зонт в дождливом Амстердаме или любимая пижама из шотландки. И, в конце концов, приходит к размышлениям о более серьезном — о девушках поколения миллениалов, об их сексуальности, взрослении, положение в обществе и даже феминизме. Об их уверенности и надежде влюбиться «снова».

Тэги: Viva Vox, весна-лето 2018, женская мода