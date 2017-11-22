Открытие первого в России бутика Barracuda

16 ноября 2017 г. на втором этаже первой линии ГУМа состоялся коктейль по случаю открытия первого в России бутика итальянского бренда Barracuda, где представлены мужская и женская линии обуви и аксессуаров.

Креативный директор Barracuda Эмануэле Фаби и Нуне Геворгян (NO ONE) лично встречали гостей вечера, среди которых были телеведущая Мария Кравцова, актриса Мария Шалаева, модель Ясмина Муратович, певица Сати Казанова, телеведущий Александр Анатольевич, Константин Андрикопулос (Bosco), а также известные блогеры, редакторы модных журналов и друзья бренда.

Светские беседы вели под dj-сет Василины Мороз, а тату-мастер Леонардо ЛеМарк наносил изображения на обувь и аксессуары всем гостям вечера.

www.noone.ru

Бутик Barracuda

Москва, ГУМ, 1 линия, 2 этаж

(495) 786 75 07

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