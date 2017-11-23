Благотворительный ужин «Белый трюфель»

20 ноября 2017 года в ресторане «Selfie» (Москва) прошел 11-й благотворительный ужин Максима Каширина «Белый трюфель». Уже в 9-й раз благотворительным партнером ужина стал фонд спасения тяжелобольных детей «Линия жизни». Генеральный партнер ужина – инвестиционно-строительная корпорация «Баркли».

Специальное меню с трюфелем из Пьемонта создали шеф-повара Анатолий Казаков и Владимир Мухин, а эксперты Simple подобрали к блюдам звездные вина Тосканы от хозяйства Castello di Ama. С учетом проданных билетов, благотворительного аукциона и взноса участников проекта во время 11-го «Белого трюфеля» было собрано 7 785 000 рублей на лечение детей.

Максим Каширин, Фаина Захарова

В 2006 году Максим Каширин, основатель и президент группы компаний Simple, был удостоен звания «Посла белого трюфеля» — почетного титула международного масштаба за заслуги в продвижении гастрономической культуры Пьемонта. Чтобы оправдать оказанное доверие, Максим Каширин выступил инициатором проведения ежегодного благотворительного ужина «Белый трюфель», цель которого — помощь детям, нуждающимся в срочном лечении. За время своего существования проект «Белый трюфель» собрал более 37 миллионов рублей, что позволило помочь более 100 детям с тяжелыми заболеваниями.

В этом году «Белый Трюфель» поддержала инвестиционно-строительная корпорация «Баркли».

Рассказывая о значимости проекта, Казинец Леонид, председатель правления корпорации, сказал: «Для меня и коллектива компании «Баркли» большая честь – участвовать в этом благотворительном ужине. Мы часто забываем о тех, кто не может помочь себе сам. Мы думаем о более сиюминутных вещах. И когда мы занимаемся благотворительностью, мы отдаем часть того долга, который есть у всех успешных людей перед теми, кому меньше повезло в этой жизни».

С момента создания «Белый трюфель» сотрудничал с такими благотворительными организациями как Российский фонд помощи ИД «КоммерсантЪ», Благотворительный фонд группы компаний Аркадия Новикова, а с 2009 года с Фондом спасения тяжелобольных детей «Линия жизни».

Игорь Чапурин

В своей приветственной речи Фаина Захарова, общественный деятель и президент благотворительного Фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни», отметила: «Мы очень гордимся таким невероятным партнерством. Вместе нам удалось собрать 37 миллионов рублей и спасти уже 109 детей. Сейчас 5 детей с нетерпением ждут нашу помощь. Я вижу на этом ужине много знакомых лиц, людей, которые приходят сюда не только попробовать прекрасные вина и насладиться трюфелем, но еще помочь спасти детей».

Все средства, собранные на «Белом трюфеле» за время существования благотворительного проекта, идут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями из разных регионов России. Компания Simple и благотворительный фонд «Линия жизни» берут на себя обязательства по контролю расходов собранных средств и ежегодно информируют гостей и партнеров ужина о проведенных операциях.

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