«Кружевная вьюга» с оренбургскими пуховыми платками

20.12.2016 • Шопинг • : 202

Российский бренд ювелирных украшений, вдохновленный красотой и изяществом оренбургских пуховых платков, создал коллекцию драгоценных снежинок, словно сотканных из нитей тончайшего кружева серебра.

Серия включает в себя серьги, браслет и чармы, объединенные тематикой снежной вьюги. Все украшения выполнены вручную с помощью технологии обогащенного серебра.

Помимо творческого сотрудничества дизайнеры марок поднимают тему актуальности традиционных аксессуаров в современных модных образах.

  • LeDiLe и Оренбургский пуховый платок
    LeDiLe и Оренбургский пуховый платок

«Оренбургские платки — это достояние российской культуры. Они не имеет равных по теплоте и красоте плетения. Своей коллекцией мы хотели передать воздушность и легкость материала, сходство кружева наших изделий и пуховых платков«, — прокомментировала выход новой коллекции Варвара Лабутина, арт-директор компании LeDiLe.

В тематической фотосессии, сопровождающей коллекцию, компании решили показать, как можно органично сочетать украшения и платки в модных образах. Вариативность ношения платка поражает: девушки используют его как шаль, как платок или тюрбан на голову.

Представители компаний уверены, что сочетание традиционных аксессуаров и современных украшений станет модным трендом зимнего сезона 2016-2017.

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