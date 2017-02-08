«Геттоленд» Филиппа Плейна

Новая рекламная кампания Philipp Plein весна-лето 2017 — мир фантазий, в котором сбываются все самые сокровенные мечты.

Добро пожаловать в Ghettoland — в нем правит королева хип-хопа Fergie. Главные герои один на один с надвигающейся тьмой. Город пуст, но у поп-дивы все под контролем — пора забрать свое. В новом проекте Fergie предстает в стильном образе: воинственные гладиаторы гармонично сочетаются с денимом, золотыми цепями, леопардовым принтом и стразами. Топ-модель Мэттью Тэрри — в оригинальном бомбере с черепами, украшенном стразами Swarovski, кожаных джоггерах и кроссовках с яркими логотипами модного дома.

Главные герои — лишь часть большого перфоманса, приоткрывающего тайны волшебного города. В Ghettoland царствуют холодные оттенки, они контрастируют с невероятными декорациями: розовыми фламинго, фургонами с мороженым и пряничными домиками.

Вдохновение стилем поп, 1980-ми. Время начинать игру — у персонажей есть все, что нужно: стильный кадиллак, байк, фантастическая карусель. Стивен Кляйн стал автором рекламной кампании Philipp Plein весна-лето 2017. Имиджи и креативный видеоролик идеально передают настроение и философию бренда Новая коллекция воплощает мечты в реальность. Эффектная одежда, массивные и яркие аксессуары наполняют мир фантазиями. В центре внимания — сильная и привлекательная женщина.

Перед зрителем — самая запоминающаяся и последняя съемка в Милане. Начиная со следующего сезона, дизайнер будет проводить модные показы в Нью-Йорке.

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