Весенне-летняя коллекция SWIMS

В мужской коллекции преобладает брусничный и кобальтовый синий, разбавленный бархатистым, почти «замшевым» оттенком серого, небесно-голубой и песочный.

В коллекции есть абсолютно новые спортивные слипоны на легчайшей подошве в очень сдержанных цветах. И «вязаные» оксфорды, по фактуре напоминающие кружевную бабушкину салфетку.

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Swims

Swims

Линия одежды в этом сезоне дополнена стегаными жилетами в сочном исполнении зеленого, синего и оранжевого. Если раньше у SWIMS можно было найти только купальные шорты, отныне на суд поклонников представлены городские шорты, силуэт которых повторяет классические брюки. В идеальном дуэте с ними выступают двухцветные поло из хлопкового пике. Здесь дизайнерская фантазия соединила брусничные оттенки с морским темно-синим, кобальт с оранжевым, лайм с серым. Все сочетания перекликаются с моделями лоуферов — выступают в контрасте или поддерживают друг друга.

Невозможно не отметить в женской коллекции новые резиновые челси, полюбившиеся многим и прошедшие неоднократные полевые испытания осенью. И теперь они выполнены в васильковом синем цвете.

Тэги: Swims, весна 2017, женская обувь, лоуферы, мужская обувь