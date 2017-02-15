Мобильная версия конструктора свитеров SHEEP ON THE SHIP

Бюро свитеров SHEEP ON THE SHIP запустило мобильную версию конструктора свитеров! Теперь можно легко создать свитер своей мечты с телефона в метро.

Помимо этого, «Овцу» теперь можно найти в магазине российских дизайнеров FREEDOM STORE в ТРЦ Галерея (Санкт-Петербург).

Для создания свитеров используется пряжа одной из старейших мануфактур Италии (80% шерсть ягненка, 20% полиамид), производство находится в Санкт-Петербурге.

http://sheepontheship.ru/

https://www.instagram.com/sheepontheship/

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