Коллекция Agent Provocateur весна-лето 2017

Представьте бесконечную дорогу, по которой мчатся навстречу приключениям два суперкара. За рулем — девушки Agent Provocateur. Они беззаботны и уверены в себе, а их чемоданы заполнены пробуждающим фантазии бельем. Прислушайтесь к звуку шин на грунтовой дороге, мурлыканью Ferrari 328 и реву Lambourghini Countach. Сильные и стильные женщины выжимают все и из машин, и из жизни. Здесь смешались феминистский бунт «Доказательства смерти» Квентина Тарантино, немного остроумия и веселья «Гонок «Пушечное ядро»» и культовая эстетика «Исчезающей точки».

Это дух коллекции Agent Provocateur весна-лето 2017, созданной креативным директором бренда Сарой Шоттон. Заряд модной энергетики, которая гармонирует с женским стилем и гардеробом, а не существует отдельно от него. Две стороны женской сущности – два настроения одной коллекции Agent Provocateur.

Первая часть коллекции наполнена ярким неоном, игривой сеткой, выглядывающей из-под жилетки, в сочетании с шортами и кроссовками. Красочное и игривое выражение женственности, вдохновленное эпохой, когда Мариполь стояла у руля Fiorucci. Весело, нахально, просто и круто.

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Agent Provocateur

Agent Provocateur

Agent Provocateur

Моделирующие бюстгальтеры из структурированного шелка, словно сошедшие со страниц модных журналов 50-х годов, чулки и возбуждающие трусики, утопающие в блестках… Звезда остается звездой: и в спальне, и на танцполе.

Ткани усыпаны спелыми вишнями, очаровательными грушами и губами в поцелуях, а их отделка сверкает неоном. Можно купить комплект, а можно поддаться фанковому настроению и дать волю фантазии, комбинировать и создавать свой уникальный образ. Сумасшедшее смешение и гармония, возможность сбежать от любых ограничений и стереотипов. Будьте смелее, выбирая яркие принты, и удивляйте цветовой дисгармонией.

Вдохновение для основополагающей модели этого сезона – мини-кимоно, выполненного из шелкового шифона темно-синего и сиреневого цвета, с широким рукавом и винтажными принтами – Сара Шоттон почерпнула из архива Джорджио Тарони. Вот, что она сама говорит об этом: «Я обожаю маленьких колибри с их закругленными хоботками, издалека они напоминают восточные орнаменты в буйстве тропических красок. Я буду возвращаться в архив Джорджио Тарони за фантастическими принтами снова и снова».

Вторая часть коллекции развивает тему вамп. Смокинги, комбинезоны и комплекты белья из гладких, блестящих и соблазнительных тканей воскрешают образы фэшн-икон 70-х и 80-х. Они словно созданы для Тины Чоу и Бьянки Джаггер, вышагивающих по подиуму под саундтрек фильмов Майкла Манна. Фатальная сексуальность с озорным блеском в глазах.

Тэги: Agent Provocateur, весна-лето 2017, купальники, нижнее бельё