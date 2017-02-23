Бутик детской одежды Endless Story

В «Гименее» открылся бутик детской одежды премиальных брендов Endless Story, в котором представлены лучшие экземпляры коллекций более 300 марок для детей, среди которых Burberry, Dolce&Gabbana, Ralph Lauren, Gucci, Armani и другие.

В бутике можно приобрести одежду, обувь и различные аксессуары, книги и игрушки для детей с рождения и до 16-летнего возраста.

Бутик Endless Story в «Гименее» – это третий по счету бутик в Москве. Ранее магазины были открыты в Барвиха Luxury Village и галерее «Времена года».

Адрес магазина:

«Гименей», Москва, Большая Якиманка, 22, 1 этаж

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