Бутик VAGABOND в Outlet Village Белая Дача

Первый аутлет-бутик шведского обувного бренда VAGABOND открылся в Outlet Village Белая Дача. Культовые модели легендарной марки с 50-летней историей представлены со скидками до 50%.

VAGABOND – обувь для тех, кто не стоит на месте, она отличается не только узнаваемым скандинавским дизайном, но и высоким качеством, так как создатели бренда убеждены, что любимая пара обуви должна носиться долгие годы. VAGABOND — это также минимальные отходы от производства, органические материалы, гипоаллергенные красители и специальная эко-линия для тех, кто заботится об экологической ответственности.

В магазине бренда VAGABOND в Outlet Village Белая Дача можно подобрать обувь на любой сезон – челси с заостренным носом, слиперы с отделкой под змеиную кожу, босоножки на массивной подошве, ботинки на шнуровке в стиле гранж, классические лоферы и женственные лодочки.

www.outletvillage-bd.com

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