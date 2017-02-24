Капсульная коллекция джинсов Фаррелла Уильямса для G-Star RAW

Новый совладелец, идейный вдохновитель и, как он сам себя называет, «Head of imagination» G-Star RAW, — Фаррелл Уильямс в новой рекламной кампании SS17 Elwood X25 Collection представил первую совместную коллекцию Elwood X25 — свежий взгляд на визитную карточку культового джинсового бренда – 3D джинсы Elwood, которые в этом году отмечают свою 20-ю годовщину.

В рекламной кампании принимала участие голландская модель и художник Марте Мей Ван Хаастер, а самые яркие принты были запечатлены на фоне индустриальных пейзажей, символизирующих характер коллекции. Клетка, камуфляж и традиционные узоры со всего мира — все 25 принтов, тщательно отобранные самим Фарреллом, – символизируют традиционную для ДНК бренда приверженность к инновациям и самовыражению. «Эти принты являются отражением истинного творчества. Они предоставляют владельцу свободу выбора, возможность решить, кем он хочет быть, и что он хочет носить. Мы не пытаемся указать людям, что делать или о чём думать, а лишь помогаем открыто выражать себя и создаем пространство для творчества и экспериментов», – размышляет Фаррелл.

Смешение разных культур при создании капсулы и уникальная роль Фаррелла как творческого лидера прослеживается в каждом рисунке, рассказывая его собственную историю. Elwood X25 — первый совместный проект, созданный G-Star RAW и Фарреллом с момента его назначения на новую должность.

Продажа коллекции Фаррелла Уильямса и G-Star RAW стартует 23 февраля 2017 г. в фирменных магазинах G-Star RAW. Цена мужских и женских моделей составит 9 500 руб.

Идея: Ronnie Cooke Newhouse (House + Holme)

Стиль: Mel Ottenberg

Фотограф: Lukas Wassmann

Видео: Mark Lebon

Адреса магазинов G-Star RAW в Москве:

ТРК VEGAS Каширское шоссе

ТРК VEGAS Крокус Сити

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