Четыре стихии в коллекции «ЭКОНИКА» 2017

Новая коллекция Ekonika сезона весна-лето 2017 вдохновлена энергией четырех природных стихий: огонь, воздух, земля и вода.

ЗЕМЛЯ – стихия изобилия и природного богатства. Цветовая палитра включает всю гамму натуральных тёплых оттенков земли: в основе бежевый, терракот, ириска, баклажан, коричневый и чёрный, которые дополняют яркие акценты солнечного жёлтого и травянисто – зелёного. Фактуры материалов – это прежде всего натуральная кожа, бархатистые велюры и актуальные в новом сезоне металлики тёплого оттенка золота. Сумки притягивают внимание своими нестандартными материалами из пробки и дерева. Интересный акцент — орнамент африканской племенной культуры в принтах и фурнитуре.

Стихия ВОДЫ гармонично вписывается в весенне-летний сезон и в тренд на женственность. Цветовая палитра в мягких акварельных оттенков с плавными переходами от нежно лазурного и небесно-голубого, через интенсивный кобальт к глубокому синему. А также трендовый лиловый, мятный, холодный беж, розовый, белый и серебряный тона. В этой теме дизайнеры используют прозрачные вставки и каблуки, фурнитуру в виде капель воды, а также волны на кантах и подошвах в различных моделях. Уникальный принт коллекции — «анемоны» нарисован дизайнерами акварелью нежного, полупрозрачного оттенка в унисон коллекции. Дополняют тему клатчи-минадьеры из перламутрового пластика, напоминающего водную гладь.

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Эконика 2017

Эконика 2017

ВОЗДУХ — стихия интеллекта и царства мысли, предваряющей любое творчество. Именно эта стихия стала вдохновением для марки Ekonika2. С появлением новых технологий и развитием digital-индустрии дизайнеры интерпретировали стихию как «digital air» (цифровой воздух). В коллекции представлены зеркально-полированные поверхности, которые выглядят современно и футуристично. Акцент на удобные спортивные модели, утолщённые подошвы с разноцветными слоями и клапаны с застёжками-велкро. Дополняют модели вместительные рюкзаки и геометрические сумки с новой текстильной отделкой в виде сетки. Изюминкой коллекции Ekonika2 стала теперь уже винтажная геометрия — принт в виде настроечной телевизионной панели.

Цветовая гамма стихии ОГНЯ основана на ярких акцентах каралово-красного цвета и мерцающего глиттера. Переливающиеся оттенки стихии изменений смотрятся невероятно актуально для обуви, выполненной из натуральной кожи, лака, бархата и велюра. Яркими акцентами темы стали металлические детали, модные объёмные круглые каблуки, мягкие банты и драпировки из кожи, а также эксклюзивный принт с перьями.

Женственность и природная внешняя красота – источник вдохновения премиальной линии Alla Pugachova. Теплые солнечные цвета: нежные перламутровые оттенки бежевого, голубого и насыщенного кораллового, смотрятся невероятно актуально для обуви, выполненной из натуральной кожи, бархата и велюра.

В новой коллекции дизайнеры умело совместили элегантную классику с привычными для бренда лодочками, босоножками и актуальными вот уже несколько сезонов ботильонами с открытым носом, ставшие уже привычными для любителей бренда лоферами, а также женственные сумки и вместительные рюкзаки, которые поддерживают цветовую гамму и необычные детали коллекции.

В новом сезоне в премиальной линии Alla Pugachova, представлены эксклюзивные модели обуви и аксессуаров, разработанные дизайнером Аленой Ахмадуллиной специально для бренда «Эконика». Вдохновением этой модельной линии стали цветы — символ женственности и романтизма. Компания «Эконика» смогла воплотить в жизнь уникальное дизайнерское решение и создать для линии каблуки, выполненные в стиле декоративной 3D-отделки в виде объемного цветочного мотива. Спокойные матовые и яркие серебряные покрытия по-разному показывают новую, совершенно необычную для марки архитектуру формы каблука. Фоном для роскошного декора выступает сдержанно-благородная цветовая гамма: модные в сезоне весна-лето 2017 пудрово-бежевый, тёмно-синий и насыщенный зелёный с добавлением свежих цветовых акцентов яблока и горчицы. Их дополняют платки из натурального шёлка с авторским принтом от бренда Alena Akhmadullina.

Коллекция доступна в фирменных салонах «Эконика» и в Интернет-магазине сети с февраля 2017 года.

www.ekonika.ru

Тэги: "Эконика", босоножки, ботильоны, весна-лето 2017, женская коллекция, стильная обувь, туфли