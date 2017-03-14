Эксклюзивно в LEFORM: BEN TAVERNITI™ UNRAVEL

Бен Тавернити – дизайнер французского происхождения, чьи взгляды далеки от традиционных принципов сезонной, меняющейся моды. Его философия – творить без оглядки на актуальные тренды и тенденции.

Благодаря необычному подходу к созданию одежды Бен уже обрел целую армию звездных поклонниц: Кендалл Дженнер, Рианна, Хейли Болдуин, ДжиДжи и Белла Хадид регулярно появляются на публике в знаковых для бренда «косухах», кожаных «скинни» и ботфортах на шнуровке.

LEFORM представляет собственную съемку BEN TAVERNITI™ UNRAVEL. Модель: Ива Вишневская.

Женские и мужские вещи BEN TAVERNITI™ UNRAVEL сезона SS17 эксклюзивно представлены в магазинах LEFORM и онлайн:

https://leform.ru/brands/ben_taverniti_unravel/

Тэги: Ben Taverniti, LEFORM, молодёжная мода