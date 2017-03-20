Показ коллекции Bella Potemkina на MBFWR

Основным мотивом коллекции осень-зима 2017-2018 стало дерзкое сочетание урбана и глэма, лёгкая небрежность и уличный шик. Объемные шубы дизайнер предлагает носить с рваными джинсами, спортивные штаны — с каблуками и колготками в сеточку, а к приталенному платью подобрать кепку с тегом #Блогосфера. Минимум мэйк-апа и максимум естественности. Тем не меннее, образы в стилеstreet-wear всё равно подаютя в фирменном контексте бренда — деликатно, женственно, изящно. В коллекции присутствуют короткие шорты, боди, ботфорты, лаковая кожа, платья в пайетках, придающие образам сексуальности и богемного лоска.

Новый сезон ознаменовался для дизайнера сотрудничеством с крупнейшей японской компанией по производству модакрилового волокна Kanecaron, из которого создается высококачественный эко-мех. За долгое время существования на рынке компания успела поработать с многими всемирно известными модными брендами. В результате коллаборации с российским дизайнером Bella Potemkina появились не только традиционные предметы теплого гардероба — шубы и пальто, но и платья, юбки, боди, сумки, аксессуары и даже ботфорты из уникального искусственного меха. Эко-аналог максимально соответствует по всем внешним параметрам природному материалу.

Белла Потёмкина смело обыгрывает эту тему, экспериментируя с фактурами и цветами. В коллекции присутствуют изделия как из длинного и пушистого меха, так и из короткостриженного, гладкого и пластичного. Основным отличительным свойством волокон Kanecaron является их текстура: они такие же мягие на ощупь, как натуральныймех или человеческий волос, и обладают прекрасным блеском. Цветовая палитра — яркая и многообразная. Традиционный принт Bella Potemkina — изящный силуэт женского профиля — теперь появляется в новом 3D-прочтении прямо на меховой поверхности, чего очень сложно добиться технологически.

Возможно, именно сотрудничество с японской компанией придало коллекции легкое настроение в стиле аниме. Главные оттенки Bella Potemkina сезона осень-зима 2017-2018 – фуксия, розовый, глубокий фиолетовый в сочетании с классическим монохромом. Тема пурпура становится одним из главных трендов.

Также Белла Потёмкина экспериментирует с эстетикой начала 90-х — появляются костюмы, выполненные из черной и тёмно-серой ткани в мелкую белую полоску. Кроме того, особое место в коллекции занимают двубортные платья-пиджаки с золотистыми пуговицами с фирменным тиснением бренда. Однако строгость образов сглаживается за счёт яркой обуви, разноцветных меховых аксессуаров, ассиметричных конструкторских решений, а также отделки — края брюк и рукавов многих моделей не обработаны, что возвращает нас к теме лёгкости и стильной небрежности всей коллекции.

www.bellapotemkina.com

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