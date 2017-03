Татьяна Навка на выставке в Базеле

Официальный посол бренда Chopard Татьяна Навка посетила международную выставку Baselworld, чтобы познакомиться с последними ювелирными и часовыми новинками известного швейцарского бренда. На стенде Chopard ее встречала со-президент и креативный директор бренда Каролина Шойфеле.

Татьяне предоставилась возможность увидеть и примерить уникальную коллекцию The Garden of Kalahari, созданную из алмаза The Queen of Kalahari весом 342 карата, а также одной из первых познакомиться с новинками ювелирного и часового искусства.

